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Чернов — о новичках "Спартака": учитывая, что они уже приносят пользу, можно сказать, что они хорошо влились

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Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о новичках команды.
Фото: ФК "Спартак"
"Если судить по тому, что новички уже приносят пользу команде, то можно сказать, что они достаточно хорошо влились в коллектив. Все ребята игровые, определенные плюсы у них есть. Есть, конечно и минусы, но они работают над тем, чтобы это исправить", — сказал Чернов.

Напомним, в летнее трансферное окно состав московской команды пополнили Срджан Бабич ("Альмерия"), Тео Бонгонда ("Кадис"), Хесус Медина (ЦСКА) и Олег Рябчук ("Олимпиакос"). Переход четверых футболистов обошёлся красно-белым примерно в 20 миллионов евро (данные Transfermarkt).

После шести туров РПЛ "Спартак", набравший 10 очков, занимает в турнирной таблице седьмое место.

Источник: "РБ Спорт".


Чернов Спартак Медина Рябчук Бонгонда Бабич Российские трансферы
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