"Если судить по тому, что новички уже приносят пользу команде, то можно сказать, что они достаточно хорошо влились в коллектив. Все ребята игровые, определенные плюсы у них есть. Есть, конечно и минусы, но они работают над тем, чтобы это исправить", — сказал Чернов.
Напомним, в летнее трансферное окно состав московской команды пополнили Срджан Бабич ("Альмерия"), Тео Бонгонда ("Кадис"), Хесус Медина (ЦСКА) и Олег Рябчук ("Олимпиакос"). Переход четверых футболистов обошёлся красно-белым примерно в 20 миллионов евро (данные Transfermarkt).
После шести туров РПЛ "Спартак", набравший 10 очков, занимает в турнирной таблице седьмое место.
Источник: "РБ Спорт".
Чернов — о новичках "Спартака": учитывая, что они уже приносят пользу, можно сказать, что они хорошо влились
Защитник "Спартака" Никита Чернов высказался о новичках команды.
Фото: ФК "Спартак"