Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лутон
1 - 2 1 2
Вест ХэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кадис
3 - 1 3 1
ВильярреалЗавершен

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
3 - 1 3 1
ВеронаЗавершен
Рома
1 - 2 1 2
МиланЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Боруссия Д
2 - 2 2 2
ХайденхаймЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
1 - 1 1 1
МарсельЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Экс-полузащитник "Спартака" и "Химок" Мирзов продолжит карьеру в "Нефтчи"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов станет игроком азербайджанского "Нефтчи".
Фото: ФК "Спартак"
Как утверждает источник, соглашение с 30-летним россиянином будет заключено до конца нынешнего сезона. С 2020 года Мирзов выступал за "Химки", забив 14 голов и сделав 7 ассистов в 67 играх. После ухода из подмосковного клуба Резиуан находился на рынке свободных агентов.

В прошлом сезоне в активе хавбека 4 гола и 4 результативные передачи в 27 матчах. По итогам чемпионата "Химки" напрямую вылетели из РПЛ, заняв 15-е место с 18 очками.

Источник: "Чемпионат"


Спартак Нефтчи Мирзов Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится