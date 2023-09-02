Как утверждает источник, соглашение с 30-летним россиянином будет заключено до конца нынешнего сезона. С 2020 года Мирзов выступал за "Химки", забив 14 голов и сделав 7 ассистов в 67 играх. После ухода из подмосковного клуба Резиуан находился на рынке свободных агентов.
В прошлом сезоне в активе хавбека 4 гола и 4 результативные передачи в 27 матчах. По итогам чемпионата "Химки" напрямую вылетели из РПЛ, заняв 15-е место с 18 очками.
Источник: "Чемпионат"
Экс-полузащитник "Спартака" и "Химок" Мирзов продолжит карьеру в "Нефтчи"
Бывший полузащитник московского "Спартака" и подмосковных "Химок" Резиуан Мирзов станет игроком азербайджанского "Нефтчи".
Фото: ФК "Спартак"