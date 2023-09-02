– Думаю, в Грозном можно провести финал ЛЧ. Это красивый город, который не уступает другим местам мира. Для Чечни и всех будет хорошо, если в будущем такое случится.
Последний финал Лиги чемпионов УЕФА в России прошел в мае 2008 года. Тогда в Москве "Манчестер Юнайтед" сыграл против лондонского "Челси". Встреча завершилась победой "манкунианцев" (1:1, 6:5 по пен).
26-летний Мирослав Богосавац с лета 2020 года принадлежит грозненскому "Ахмату". Его действующий трудовой договор с клубом из Чечни истекает в июне 2024 года.
Источник: Sport24
Защитник "Ахмата" Богосавац: думаю, в Грозном можно провести финал Лиги чемпионов
Защитник грозненского "Ахмата" Мирослав Богосавац считает, что Чечня может принять финал Лиги чемпионов УЕФА.
Фото: ФК "Ахмат"