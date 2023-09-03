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Агент Изидора: его жена беременна. Вильсон разговаривал с "Локомотивом" и почти плакал, умоляя отпустить его

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Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего московского "Локомотива" Вильсона Изидора, отреагировал на заявление "железнодорожников" относительно ситуации с его клиентом.
Фото: "Чемпионат"
– Руководство "Локомотива" отклонило уже два предложения по Изидору. "Мец" предлагал 500 тысяч евро за аренду + 5 млн евро опцию выкупа. Отказали. "Марсель" предлагал 1 млн евро + опцию выкупа в 5 млн евро. Тоже отказали. Клуб не готов идти на компромиссы. Единственное правильное решение – отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: "Это бизнес, мы хотим денег".

Ранее пресс-служба московского "Локомотива" опубликовала заявление, в котором была раскрыта ситуация вокруг нападающего Вильсона Изидора. Как оказалось, перед закрытием трансферного окна в Европе французский футболист без разрешения руководства "железнодорожников" покинул Россию. Он прилетел на свою Родину и самостоятельно прошел медицинский осмотр для трансфера в другой клуб (его название не уточнялось). При этом в "Локомотиве" отметили, что они не получили предложения по Вильсону, которое бы устроило команду. В связи с этим форвард должен был вернуться в Москву. Однако Изидор отказался приезжать в Российскую федерацию. Через агента он донес до боссов "железнодорожников" свое желание сменить клубную прописку.

Источник: Sport24


Изидор Локомотив Российские трансферы
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