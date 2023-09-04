По сведениям источника, на 23-летнего француза претендуют греческий "Олимпиакос", сербская "Црвена Звезда", а также неназванный турецкий клуб. Пока речи о предметных договоренностях ни с одной из команд не идет. Ранее агент Изидора заявил, что "Локомотив" отклонил уже третье предложение по возможному переходу его клиента. Окна в чемпионатах Сербии и Турции закрываются 15 сентября, в греческой Суперлиге - 11 сентября.
Как утверждает источник, руководство "Локомотива" отклонило первоначальные предложения "Олимпиакоса" и "Црвены Звезды". Российскую сторону не устроили финансовые условия сделки. При этом "железнодорожники" не выходили из переговоров и направили в Афины и Белград ответные офферы.
Источник: "Матч ТВ"
"Локомотив" ведет переговоры по Изидору с "Олимпиакосом", "Црвеной Звездой" и турецким клубом
Руководство московского "Локомотива" находится в стадии переговоров с тремя европейскими клубами по поводу возможного трансфера нападающего Вильсона Изидора.
Фото: ФК "Локомотив"