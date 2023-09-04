Радимов – о Денисове: в "Спартаке" игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам. Нужно в футбол играть

Бывший капитан " Зенита " Владислав Радимов раскритиковал игру защитников " Спартака " в гостевом матче 7-го тура РПЛ против "Краснодара" (0:2).

Фото: ФК "Спартак"

– Связка Денисов–Умяров – тандем привозных ребят, которые вместе допустили кучу ошибок, а самая главная привела к пенальти. Но куда больше самой ошибки разочаровало послематчевое интервью, в котором Денисов сказал, что лучше бы он выбил в аут. Такой ответ очень многое говорит о ментальности самого игрока и его собственном понимании своего уровня. В "Спартаке" игрок не должен думать о том, чтобы бить по аутам, нужно в футбол играть и уметь контролировать мяч даже под давлением. Иначе в "Спартаке" делать нечего! – написал Радимов в своем Telegram-канале.