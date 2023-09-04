– РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов. В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл, — передает слова Давилы Sport24.
25-летний Виктор Давила стал игроком московского ЦСКА в августе нынешнего года. Нападающий перешел в стан "армейцев" из мексиканского "Леона". В составе красно-синих чилийский футболист провел три матча. Он не сумел отметиться баллами за результативность.
Отметим, что ранее Виктор Давила выступал лишь в двух лигах – чилийской и мексиканской.
Давила: РПЛ — одна из самых сильных лиг, в которых я играл
Новобранец московского ЦСКА Виктор Давила оценил уровень игры в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"