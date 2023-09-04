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Давила: РПЛ — одна из самых сильных лиг, в которых я играл

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Новобранец московского ЦСКА Виктор Давила оценил уровень игры в Российской Премьер-Лиге.
Фото: "Матч ТВ"
– РПЛ — очень интенсивная лига. Много бега, мощи, силовой борьбы. Достаточное количество контактов. В целом, РПЛ — одна из самых сильных и интенсивных лиг, в которых я играл, — передает слова Давилы Sport24.

25-летний Виктор Давила стал игроком московского ЦСКА в августе нынешнего года. Нападающий перешел в стан "армейцев" из мексиканского "Леона". В составе красно-синих чилийский футболист провел три матча. Он не сумел отметиться баллами за результативность.

Отметим, что ранее Виктор Давила выступал лишь в двух лигах – чилийской и мексиканской.


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