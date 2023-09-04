Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тюмень
1 - 2 1 2
Арсенал ТулаЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен
 Реклама лига ставок Сделать ставку

Нагорных: у "Локомотива" больше не будет трансферов на выход

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель совета директоров московского "Локомотива" Юрий Нагорных заявил о том, что в текущее трансферное окно "железнодорожники" больше не будут расставаться с игроками.
Фото: РИА Новости
— Трансферов на выход у "Локомотива" не будет. У нас очень боевая команда, молодая. Мы со всеми ребятами работаем, развиваем их, они развиваются вместе с нами, — цитирует Нагорных "Чемпионат".

Московский "Локомотив" после семи туров Российской Премьер-Лиги имеет на своем счету 12 набранных баллов. "Железнодорожники" располагаются на шестой строчке в турнирной таблице. В своем последнем поединке столичный клуб дома обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 3:2.

В восьмом туре чемпионата России московский "Локомотив" сыграет с "Оренбургом". Эта встреча состоится 17 сентября.


Локомотив Нагорных Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится