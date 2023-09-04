– Не знаю, сможет ли Черчесов добиться успеха со "Спартаком", если возглавит команду в этом сезоне. Но Черчесов — топ-тренер для РПЛ, в Европе он показывал хорошие результаты. Вопрос в том, сможет ли Черчесов помочь "Спартаку" прогрессировать. Все зависит от самого специалиста.
В настоящее время главным тренером московского "Спартака" является Гильермо Абаскаль. Испанский специалист имеет действующее соглашение с красно-белыми до июня 2025 года. Под его руководством столичный клуб занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги (после семи туров).
Станислав Черчесов сейчас не тренирует. Этим летом он покинул стан венгерского "Ференцвароша". Примечательно, что российский специалист уже работал наставником в московском "Спартаке" – с июля 2007 года по август 2008.
Источник: "РБ Спорт"
Рианчо: Черчесов — топ-тренер для РПЛ, но не знаю, сможет ли он добиться успеха со "Спартаком"
Экс-наставник "Спартака" Рауль Рианчо высказался о возможном назначении Станислава Черчесова на пост главного тренера московского клуба.
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