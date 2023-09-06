– По голу Кордобы опять вопросы к Дуарте, которого развернули, как ребенка. Все началось с аута – там не было игрока в зоне, который бы мог этот аут прервать, чтобы мяч до штрафной не долетел. Во-вторых, защитника оставляют один в один с Кордобой в штрафной, что очень опасно. Понятно, что Кордоба и мощный, и техничный, но как вот так играть в обороне? – приводит слова Шалимова "РБ Спорт".
Матч между "Краснодаром" и "Спартаком" состоялся 2 сентября на Юге России. Встреча завершилась со счетом 2:0 (1:0) в пользу хозяев. Нападающий Джон Кордоба вывел южан вперед под занавес первого тайма. Во втором тайме хавбек южан Эдуард Сперцян поставил победную точку с 11-метровой отметки.
После визита в Краснодар безвыигрышная серия команды Гильермо Абаскаля достигла 4 матчей в РПЛ. "Красно-белые" с 10 очками опустились на 9-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав всего 1 очко в четырех последних турах. После международной паузы "Спартак" дома встретится с "Сочи" в рамках 8-го тура Премьер-Лиги.
Шалимов: по голу Кордобы опять вопросы к Дуарте, которого развернули, как ребенка. Как вот так играть в обороне?
Бывший полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов раскритиковал действия защитника "красно-белых" Алексиса Дуарте в эпизоде с первым пропущенным голом в выездном матче 7-го тура против "Краснодара" (0:2).
Фото: ФК "Краснодар"