– Уровень РПЛ намного выше чемпионата Сербии. "Зенит" бы боролся там за чемпионство. В России лига более профессиональная.
Я верю, что из "Зенита" можно перейти в европейский гранд-клуб, например, "Барселону". Мне кажется, это возможно, – цитирует Эраковича "РБ Спорт".
В июле 22-летний центральный защитник сборной Сербии перешел из белградской "Црвены Звезды" в "Зенит". По информации СМИ, сумма трансфера составила около 8 млн евро. Эракович принял участие в шести матчах за "сине-бело-голубых", не отметившись результативными действиями. После 7 сыгранных туров РПЛ команда Сергея Семака идет второй в таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 3 очка.
Эракович: верю, что из "Зенита" можно перейти в "Барселону"
Новичок "Зенита" Страхиня Эракович сравнил уровень чемпионатов России и Сербии.
Фото: "Матч ТВ"