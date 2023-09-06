В 10 стартовых матчах сезона в чемпионате и Кубке России в воротах "Спартака" сыграли три разных голкипера: Александр Максименко, Александр Селихов и Илья Свинов.
– Во второй половине сезона Абаскаль начал менять голкиперов через игру или через две. Он испортил обоих вратарей. Сейчас я не могу сказать, кто в "Спартаке" сильнейший вратарь. Они одинаковые и, к моему сожалению, стали посредственными голкиперами, — сказал Кавазашвили Metaratings.
После семи проведенных туров Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" с 10 очками идет 9-м в таблице. В последних четырех матчах чемпионата страны команда Гильермо Абаскаля набрала всего одно очко, пропустив в них 8 мячей. В следующем туре москвичи 16 сентября примут на столичной "Открытие Банк Арене" "Сочи". Игра была перенесена в Москву из-за неудовлетворительного состояния стадиона "Фишт". Лидером таблицы Премьер-Лиги является "Краснодар", который опережает "красно-белых" на 7 очков.
Кавазашвили: Абаскаль испортил обоих вратарей "Спартака". Они одинаковые и стали посредственными
Экс-вратарь сборной СССР и "Спартака" Анзор Кавазашвили оценил влияние главного тренера Гильермо Абаскаля на игру голкиперов "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"