"Не могу точно сказать, что Зоран окажется в "Локомотиве", но интерес действительно есть", - цитирует агента "РБ Спорт".
29-летний защитник Зоран Арсенич играет за "Ракув" с зимы 2021 года. В прошлом сезоне хорват провел 42 матча во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. По данным Transfermarkt стоимость Арсенича составляет 1,8 миллиона евро.
Агент защитника "Ракува" Арсенича: "Локомотив" им действительно интересуется
Агент Бранко Хучика, представляющий интересы защитника "Ракува" Зорана Арсенича рассказал об интересе со стороны московского "Локомотива".
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