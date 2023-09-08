— Думаю, если "Спартак" будет играть как в первых матчах сезона, то шансы есть. Команда сильная, тренер хороший, поэтому, безусловно, они могут навязывать борьбу, – передает слова Карреры "Матч ТВ".
В настоящее время московский "Спартак" имеет на своем счету 10 набранных баллов. Красно-белые располагаются на девятом месте в турнирной таблице. После семи туров чемпионата России в активе петербургского "Зенита" 14 очков. Сине-бело-голубые пребывают на четвертой строчке.
В пятом туре нынешнего розыгрыша РПЛ петербургский "Зенит" обыграл московский "Спартак" со счетом 3:1.
Каррера: если "Спартак" будет играть как в начале сезона, то у него есть шансы бороться с "Зенитом" за чемпионство
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос о том, могут ли красно-белые бороться с петербургским "Зенитом" за чемпионство в нынешнем сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"