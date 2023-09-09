"Никто в тренерском штабе ЦСКА не гарантирует Кристияну место в стартовом составе. Он упорно работает, чтобы получить шанс и игровое время. Бистрович хочет доказать, что еще способен помочь ЦСКА. Думаю, его история не окончена", - цитирует агента Metaratings.
Кристиян Бистрович, играющий на позиции центрального полузащитника, перешел в московский ЦСКА в январе 2018 года. За это время 25-летний хорват уходил в аренды в турецкие клубы "Касымпашу" и "Фатих Карагюмрюк", в "Лечче" из Италии и нидерландскую "Фортуну". Контракт футболиста с "армейцами" истекает 30 июня 2025 года. Всего на счету Бистровича 96 матчей в футболке ЦСКА, в которых он забил 8 голов и отдал 7 голевых передач. В нынешнем сезоне полузащитник не провел ни одной игры за столичную команду.
Агент: никто в ЦСКА не гарантирует Бистровичу место в составе. Но его история еще не окончена
Агент Вукмил Вукмирица, представляющий интересы хавбека ЦСКА Кристияна Бистровича, прокомментировал положение своего клиента в московском клубе.
Фото: "Матч ТВ"