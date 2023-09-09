Встреча завершилась со счетом 2:1 (2:0) в пользу легенд "Спартака". Команды начали игру в следующих составах:
"Спартак": Филимонов, Хлестов, Цымбаларь О. (к), Онопко, Аленичев, Титов, Тихонов, Головской, Мелешин, Парфенов, Ещенко.
Сборная Мира: Ридич, Сиракович, Маминов, Мостовой (к), Н’Дойе, Жирков, Озбилис, Эменике, Тимощук, Бут, Гацкан.
На 4-й минуте защитник Андрей Ещенко после прострела Алексея Мелешина открыл счет. На 16-й минуте нападающий Роман Павлюченко головой отправил мяч в сетку ворот сборной мира с навеса Андрея Тихонова. В концовке встречи Мирослав Ромащенко дальним ударом с левой ноги поразил дальнюю девятку и отыграл один мяч. Финальный свисток Алексея Николаева зафиксировал победу легенд "Спартака" со счетом 2:1.
Голы Ещенко и Павлюченко принесли легендам "Спартака" победу над сборной мира в матче памяти Цымбаларя
В Москве на "Открытие Банк Арене" завершился матч между легендами "Спартака" и сборной мира, посвященный памяти легендарного футболиста "красно-белых" Ильи Цымбаларя.
Фото: "Чемпионат"