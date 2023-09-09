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Президент "Урала" Иванов: всегда хочется большего, но если бы заранее предложили такой расклад, согласился бы

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Президент "Урала" Григорий Иванов высказался о начале сезона для своей команды.
Фото: Алексей Кунилов
"Всегда хочется большего. Но нам грех жаловаться... Если бы мне заранее предложили такой расклад, я бы, конечно, согласился (улыбается)", — сказал Иванов.

Отметим, что по итогам семи матчей чемпионата России нынешнего сезона в активе команды из Екатеринбурга 13 очков и пятая строчка в турнирной таблице. В следующем туре команда Виктора Гончаренко встретится в домашнем матче с воронежским "Факелом", недавно назначившим на пост главного тренера Сергея Ташуева. Матч состоится 17 сентября.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Урал Иванов Г
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