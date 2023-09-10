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Селекционер "Краснодара": Сперцян покинет команду, если будет предложение достойное его игре и уровню

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Селекционер "Краснодара" Юрий Лайзанс заявил, что полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть команду в следующие трансферные окна, если клуб получит достойное предложение.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"Если будет достойное предложение, наверное, он поедет. Предложение должно быть достойно его игре и уровню", — сказал Лайзанс.

Напомним, 23-летний футболист является воспитанником краснодарского клуба. В летнее трансферное окно им активно интересовался "Аякс", однако амстердамский клуб отказался подписывать игрока из-за его выступлений в российском чемпионате.

Источник: "Матч ТВ".


Сперцян Краснодар Российские трансферы
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