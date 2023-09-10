"Если будет достойное предложение, наверное, он поедет. Предложение должно быть достойно его игре и уровню", — сказал Лайзанс.
Напомним, 23-летний футболист является воспитанником краснодарского клуба. В летнее трансферное окно им активно интересовался "Аякс", однако амстердамский клуб отказался подписывать игрока из-за его выступлений в российском чемпионате.
Источник: "Матч ТВ".
Селекционер "Краснодара": Сперцян покинет команду, если будет предложение достойное его игре и уровню
Селекционер "Краснодара" Юрий Лайзанс заявил, что полузащитник Эдуард Сперцян может покинуть команду в следующие трансферные окна, если клуб получит достойное предложение.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"