"Очень хорош физически, качественный, современный латераль, который может играть по всему флангу. Сегодня это очень важно. Время покажет, но я думаю, он может играть в Германии", — сказал Озбилиз.
24-летний Тикнизян принял решение выступать за сборную Армении, хотя на молодёжном уровне выступал за сборные России разных возрастов. Сообщалось, что в летнее трансферное окно футболистом "Локомотива" активно интересовались несколько немецких команд, однако предложения, выдвинутые им, не устроили российский клуб.
Источник: Metaratings.
Озбилиз: думаю, Тикнизян смог бы играть в Бундеслиге. Это современный латераль, способный играть по всему флангу
Бывший полузащитник сборной Армении Арас Озбилиз считает, что защитник "Локомотива" и его соотечественник Наир Тикнизян смог бы заиграть в Бундеслиге.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"