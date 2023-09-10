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"Чемпионат": защитник "Зенита" Илья Кирш переходит в "Ростов" на правах аренды

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"Ростов" арендует защитника "Зенита" Илью Кирш до конца сезона-2023/24.
Фото: ФК "Зенит"
Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, 18-летний центральный защитник "сине-бело-голубых" Илья Кирш продолжит карьеру в "Ростове" на правах аренды. Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.

В прошлом сезоне воспитанник "Зенита" провел 23 матча в составе молодежной команды питерского клуба, но не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость Кирша оценивается в 150 тысяч евро.

На этой неделе Илья вышел в стартовом составе "сине-бело-голубых" в контрольном матче против иранского "Сепахана" (4:1) и отыграл 73 минуты до замены.

Источник: "Чемпионат"


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