Как утверждает источник, знакомый с ситуацией, 18-летний центральный защитник "сине-бело-голубых" Илья Кирш продолжит карьеру в "Ростове" на правах аренды. Арендное соглашение будет рассчитано до конца нынешнего сезона.
В прошлом сезоне воспитанник "Зенита" провел 23 матча в составе молодежной команды питерского клуба, но не отметился результативными действиями. Рыночная стоимость Кирша оценивается в 150 тысяч евро.
На этой неделе Илья вышел в стартовом составе "сине-бело-голубых" в контрольном матче против иранского "Сепахана" (4:1) и отыграл 73 минуты до замены.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": защитник "Зенита" Илья Кирш переходит в "Ростов" на правах аренды
Фото: ФК "Зенит"