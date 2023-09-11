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Агент — о переходе уругвайца Боселли в "Пари НН": внутри России все нормально. Никакой опасности нет

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Агент Пабло Боселли, представляющий интересы своего сына Хуана Боселли, прокомментировал переход защитника в "Пари НН".
Фото: Getty Images
"РПЛ — отличная лига. Новый проект "Пари НН" нас очень заинтересовал, потому что это клуб, который очень хорошо организован и стремится расти и совершенствоваться.

Мы считаем, что страхи никуда не ведут, поэтому совершено ничего не боялись. Надеемся, что конфликт закончится как можно скорее и все вернется в нормальное русло. Внутри России все нормально. Никакой опасности нет", — сказал Боселли-старший.

23-летний уругваец Боселли, имеющий также итальянское гражданство, является воспитанником клуба "Дефенсор". На взрослом уровне спортсмен также выступал за "Атлетико Паранаэнсе" (Бразилия), "Переладу" (Испания), "Тонделу" (Португалия). В российский клуб защитник перешёл из португальской команды "Жил Висенте". По данным Transfermarkt, переход Боселли обошелся нижегородской команде в 200 тысяч евро.

Источник: Sport24.


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