Ранее в "Спартаке" заявили, что сейчас нидерландский легионер занимается процедурами, связанными с получением российского паспорта.
"Надо ведь понимать, что все известные события происходили с ним в Голландии, а там другие стандарты. Там обстановка такая, голландская... А тут, может, он нормальным парнем станет. Наоборот, Россия дает шанс людям начать новую жизнь. Нужно выдать ему паспорт? Думаю, да, надо давать", — сказал Милонов.
Отметим, что Промес проживает в России с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы). Всё это время нидерландский спортсмен играет за московский "Спартак", в составе которого выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок России по одному разу. Действующий контракт между сторонами рассчитан до конца сезона.
Источник: "РБ Спорт".
Милонов: Промесу нужно выдать паспорт РФ, может тут нормальным парнем станет
Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов считает, что нападающему "Спартака" Квинси Промесу стоит выдать паспорт гражданина Российской Федерации.
Фото: Александр Ступников / spartak.com / Global Look Press