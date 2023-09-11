"В "Спартаке" так всегда, если команда проигрывает два-три матча, то сразу говорят о смене тренера. Ну а смысл? Сколько уже наменяли тренеров, не нужно, пускай тренер спокойно работает. Понятно, что будут критиковать, будет много негативной реакции после поражений, но это нужно перетерпеть", — заявил Аленичев.
Аленичев заявил, что не видит огня в глазах ведущего игрока команды Квинси Промеса, также специалист отметил нестабильную игру со стороны Александра Соболева и Георгия Джикии. Аленичев хочет, чтобы эти неудачи были для команды временными, чтобы она наконец навязала борьбу "Зениту".
Напомним, испанский специалист работает в Москве с лета 2022 года.
Источник: ТАСС.
Аленичев: смысл в увольнении Абаскаля? Сколько уже в "Спартаке" наменяли тренеров, не нужно
Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев призвал не увольнять нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"