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Аленичев: смысл в увольнении Абаскаля? Сколько уже в "Спартаке" наменяли тренеров, не нужно

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Бывший главный тренер "Спартака" Дмитрий Аленичев призвал не увольнять нынешнего наставника команды Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"В "Спартаке" так всегда, если команда проигрывает два-три матча, то сразу говорят о смене тренера. Ну а смысл? Сколько уже наменяли тренеров, не нужно, пускай тренер спокойно работает. Понятно, что будут критиковать, будет много негативной реакции после поражений, но это нужно перетерпеть", — заявил Аленичев.

Аленичев заявил, что не видит огня в глазах ведущего игрока команды Квинси Промеса, также специалист отметил нестабильную игру со стороны Александра Соболева и Георгия Джикии. Аленичев хочет, чтобы эти неудачи были для команды временными, чтобы она наконец навязала борьбу "Зениту".

Напомним, испанский специалист работает в Москве с лета 2022 года.

Источник: ТАСС.


Аленичев Абаскаль Спартак
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