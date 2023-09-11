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Адиев – о предложениях из России: я не встану и не уйду из сборной Казахстана. Надо довести дело до конца

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Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев исключил возможность своего перехода на клубную работу из национальной команды.
Фото: Globall Look Press
– Предложения о работе из России? Были и предложения, и разговоры. Сейчас сложный период. Какое бы предложение мне сейчас ни поступило, каким бы большим оно ни было, вплоть до работы моей мечты, я не встану и не уйду из сборной Казахстана. У меня есть обязательства перед страной и людьми. У нас впервые появился такой шанс – за него надо побороться, довести дело до конца. Мне надо закончить этот отбор, а потом можно будет о чем-то разговаривать, – цитирует Адиева "Чемпионат".

Под руководством Магомеда Адиева сборная Казахстана набрала 12 очков и расположилась на 3-й строчке в таблице группы H отбора чемпионата Европы 2024 года. Идущая второй Финляндия опережает казахстанскую команду по дополнительным показателям. Лидером таблицы является Дания, которая накануне вырвала победу в Хельсинки со счетом 1:0 и заработала 13 очков.

В сентябрьское международное окно Казахстан минимально проиграл финнам (0:1), а также одержал победу в родных стенах над Северной Ирландией (1:0). 14 и 17 октября команда Адиева в гостях встретится с лидерами группы H Данией и Финляндией.


Сборная Казахстана Адиев
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