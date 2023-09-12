– Позвонил спортивный директор "Ахмата" Руслан Газзаев, времени на размышления было немного. Клубу было очень важно, чтобы главный тренер появился в команде до игры с "Оренбургом". В моем распоряжении было два дня, и за это время нужно было собрать всю необходимую информацию о команде и игроках.
Сделал множество звонков людям из футбольного мира, собрал всю возможную информацию, которая должна была как-то прояснить картину. Параллельно общался со Станиславом Саламовичем, с семьей, с родителями, с друзьями – в общем, с людьми, которым доверяю. За эти же дни в Москве состоялась встреча с гендиректором "Ахмата" Ахмедом Айдамировым. Все происходило в режиме нон-стоп, – приводит слова Ромащенко "СЭ".
Мирослав Ромащенко долгие годы входил в тренерский штаб Станислава Черчесова в сборной России и клубных командах. 49-летний специалист вместе с Черчесовым покинул "Ференцварош" в июле нынешнего года после вылета "фради" из квалификации Лиги чемпионов от фарерского "Класквика".
18 августа Ромащенко после отставки Сергея Ташуева возглавил "Ахмат", который стал его первым опытом самостоятельной работы в качестве главного тренера. Под его руководством грозненцы пока не проиграли ни одной игры в чемпионате и Кубке России: 3 победы и 1 ничья. В Российской Премьер-Лиге клуб из Чечни набрал с новым наставником 7 очков и поднялся на восьмую строчку в таблице.
Ромащенко – о приходе в "Ахмат": в моем распоряжении было два дня. Сделал множество звонков людям из футбольного мира
Главный тренер "Ахмата" Мирослав Ромащенко раскрыл подробности переговоров с руководством чеченского клуба по поводу назначения на должность.
Фото: ФК "Ахмат"