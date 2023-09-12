Болельщикам сборной России будет выделен сектор на одной из главных трибун, вместительностью до 1000 человек.
Напомним, что в сентябре российская команда провела два товарищеских матча с олимпийской командой Египта, где выступала молодёжь. Сегодня сборная России выставит основной состав на встречу.
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Матч Катар - Россия посетят не менее 10 000 зрителей
Более 10 000 зрителей приобрели билеты на товарищеский матч между сборными Катара и России. Мероприятие состоится 12 сентября в 18:15 по московскому времени.
Фото: РФС