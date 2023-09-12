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Червиченко - о матче сборных России и Катара: жилы никто рвать не будет

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Экс-президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказал мнение о предстоящем товарищеском матче между сборными Катара и России.
Фото: Sportbox
- Честно говоря, игры без конкуренции - это всё равно, что матчи на сборах: когда играют команды, и кто-то придает результату большое значение. Считаю, что это технические моменты, как и нынешняя игра сборной. Задачи никакой нет, ответственности нет. То, что наши футболисты должны выглядеть хорошо - это для них не такая важная задача. Кто-то играет спустя рукава, а кто-то хочет показать себя, чтобы повысить статус команды - перейти в более статусный клуб. Никто жилы рвать не будет. В чём интерес? Обычная контрольная игра, которая, наверное, больше важна для Карпина, чтобы посмотреть игровые связи и увидеть кого-то вживую. Не более того, - передает слова Червиченко "Чемпионат".

12 сентября состоится выездной для сборной России товарищеский матч с Катаром, игра начнется в 18:15 по московскому времени. Ранее сборные Катара и России встречались между собой в 2016 году также в рамках товарищеской игры, которая закончилась со счетом 2:1 в пользу катарских футболистов.

11 сентября наша национальная команда провела товарищеский матч с олимпийской сборной Египта составом из игроков в возрасте до 23 лет, игра завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Единственный гол сборной России на счету 18-летнего атакующего полузащитника Сергея Пиняева, который открыл счет на 7-й минуте, реализовав пенальти. Олимпийская сборная Египта вырвала победу во втором тайме голами на 68-й и 72-й минутах. Ранее, 7 сентября также состоялась встреча омоложенной сборной России с египетскими олимпийцами, которая закончилась вничью (1:1), гол на счету вингера Степана Оганесяна.

Ранее, в марте 2023 года, сборная России провела товарищеские матчи с национальными командами Ирана (1:1 на выезде) и Ирака (2:0 на своем поле).


Сборная России Сборная Катара Червиченко
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