-"Да, это досадно [не выиграть ни одного трофея со "Спартаком"]. Но есть причины, почему так вышло. При Карпине каждый знал, чего хочет, футболисты бились за тренера и клуб. Валерия сменил Эмери и поменял абсолютно всю систему, игроков, поставил испанский стиль игры. Он всем оказался чужд, команде было сложно с Унаи — не играл я, Дзюба, другие лидеры.
Уверенно скажу: Карпин был лучше Эмери. Он держал раздевалку, травил шутки и любил своих футболистов. Мы готовы были побеждать кого угодно ради Карпина. Но не ради Эмери", — сказал Эменике.
36-летний Эменике играл за московскую команду с 2011 по 2013 год. За это время нигерийский спортсмен принял участие в 49 матчах, в которых забил 24 гола и отдал восемь результативных передач. Игровую карьеру форвард завершил в 2019 году в составе бельгийского клуба "Вестерлоо".
51-летний Эмери поработал в "Спартаке" с июля по ноябрь 2012 года. Затем в его карьере были "Севилья", "ПСЖ", лондонский "Арсенал", "Вильярреал", а с ноября 2022 года — английская "Астон Вилла", которую он тренирует до сих пор.
54-летний Карпин работал главным тренером "Спартака" с 2009 по 2012 год, а затем с 2012 по 2014 год. Сейчас специалист тренирует сборную России и "Ростов".
Источник: Sport24.
Эменике: Карпин был лучше Эмери. Мы были готовы побеждать ради него, но не Унаи
Бывший нападающий "Спартака" Эммануэль Эменике сравнил двух бывших главных тренеров команды Валерия Карпина и Унаи Эмери.
Фото: "Чемпионат"