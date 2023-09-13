"Что сделаю сразу же после того, как завершу карьеру? Отдохну. Два, три, четыре месяца — не знаю, сколько это будет. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня, потому что хочу побыть с семьей. На самом деле я мечтаю попутешествовать", — сказал Акинфеев.
Акинфеев отметил, что хотел бы проехаться по Золотому кольцу, посетить Алтай, Дальний Восток.
37-летний Акинфеев играет на профессиональном уровне свыше 20 лет. Всю свою карьеру он провёл в составе ЦСКА и планирует завершить карьеру в родном клубе.
Источник: СSKA TV.
Акинфеев: первым делом после завершения карьеры — отдохну. Просто выдохну, скажу, чтобы не трогали меня
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что после завершения карьеры хотел бы попутешествовать.
Фото: ПФК ЦСКА