24-летний аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч перейдет на правах аренды до конца сезона в "Ризеспор", сообщают СМИ. По данным источника, заработную плату футболиста будет в полном объеме выплачивать турецкий клуб.
В текущем сезоне на счету Гайча 7 матчей за красно-синих во всех турнирах и 1 результативный пас. Ранее нападающий уже отправлялся из ЦСКА в аренду в зарубежные клубы - итальянские "Беневенто" и "Верону", а также испанскую "Уэску".
Источник: "Чемпионат"
Гайч может уйти из ЦСКА в турецкий "Ризеспор"
По данным СМИ, нападающий ЦСКА Адольфо Гайч отправится в аренду в "Ризеспор" из турецкой Суперлиги.
Фото: ПФК ЦСКА