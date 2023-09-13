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Гайч может уйти из ЦСКА в турецкий "Ризеспор"

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По данным СМИ, нападающий ЦСКА Адольфо Гайч отправится в аренду в "Ризеспор" из турецкой Суперлиги.
Фото: ПФК ЦСКА
24-летний аргентинский форвард ЦСКА Адольфо Гайч перейдет на правах аренды до конца сезона в "Ризеспор", сообщают СМИ. По данным источника, заработную плату футболиста будет в полном объеме выплачивать турецкий клуб.

В текущем сезоне на счету Гайча 7 матчей за красно-синих во всех турнирах и 1 результативный пас. Ранее нападающий уже отправлялся из ЦСКА в аренду в зарубежные клубы - итальянские "Беневенто" и "Верону", а также испанскую "Уэску".

Источник: "Чемпионат"


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