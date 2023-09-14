Сергея Николаевича выписали из больницы... Врачи сказали, что ему нельзя волноваться. Они против, чтобы он завтра был на игре. Но окончательного решения мы не приняли, поскольку все мы знаем Сергея Николаевича. Он очень хочет быть с командой на матче с "Динамо", — отметил Кондратов.
54-летний Юран возглавил нижегородскую команду в апреле 2023 года и сохранил с ней место в элитном футбольном дивизионе страны. 8 сентября 2023 года специалист перенёс экстренную операцию и всё это время следил за работой команды дистанционно. Встреча его коллектива с "Динамо" запланирована на завтра, 15 сентября.
Источник: "Спорт-Экспресс".
В "Пари НН" заявили, что Юрана выписали из больницы. Врачи не рекомендуют ему работать на матче с "Динамо"
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов сообщил, что главный тренер команды Сергей Юран выписан из больницы.
Фото: "Чемпионат"