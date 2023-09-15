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Глава совета директоров "Пари НН": врачи не хотят разрешать Юрану присутствовать на матче с "Динамо", он сопротивляется

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Председатель совета директоров "Пари Нижний Новгород" Дмитрий Кондратов рассказал, что главный тренер волжан Сергей Юран желает руководить командой в выездном матче 8-го тура РПЛ против московского "Динамо".
Фото: ФК "Пари НН"
– Врачи не хотят разрешать, чтобы Юран присутствовал на матче против "Динамо", но он сопротивляется, – приводит слова Кондратова "Матч ТВ".

Напомним, 8 сентября Сергею Юрану была сделана экстренная операция. Как утверждает Telegram-канал "Мутко против", 54-летнему тренеру удалили камни из почек в московской клинике. Окончательное решение по поводу участия Юрана в матче 8-го тура РПЛ против "Динамо" будет принято ближе к стартовому свистку. Игра состоится сегодня, 15 сентября, в 19:00 по московскому времени на домашнем стадионе "бело-голубых" "ВТБ Арена".


Нижний Новгород Динамо Юран
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