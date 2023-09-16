"У "Зенита" была одна попытка его подписать, но после этого все закончилось. Отпугнула цена? Да, он очень дорого стоит. Но "Бенфика" тоже заинтересована в его продаже. Они хотят его продать после участия в Лиге чемпионов", — сказал Барбоза.
26-летний Нерес в четырёх матчах нынешнего сезона отдал две результативные передачи. Сообщалось, что в летнее трансферное окно российский клуб хотел заменить им ушедшего в "Аль-Хиляль" Малкома, но не сумел договориться по цене. Соглашение бразильца с действующим клубом рассчитано до лета 2027 года.
Источник: "Спорт день за днём".
Агент Барбоза: у "Зенита" была одна попытка подписать Нереса. Он очень дорогой
Футбольный агент Паулу Барбоза подтвердил, что "Зенит" интересовался покупкой нападающего "Бенфики" Давидом Нересем.
Фото: ФК "Бенфика"