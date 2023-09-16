"Сейчас уровень чемпионата немного снизился, потому что из-за ситуации на Украине многие игроки не могут приезжать в Россию. И, конечно, международный бан очень мешает российскому спорту", — сказал Короман.
Короман отметил, что спорт и политику нельзя смешивать, однако это постоянно происходит в современном спорте. Спортсмен, будучи игроком, выступал за самарские "Крылья Советов", московское "Динамо" и грозненский "Терек" (ныне — "Ахмат").
Источник: "Чемпионат"".
Короман: уровень РПЛ снизился, а международный бан мешает российскому спорту
Бывший полузащитник российских команд Огнен Короман высказался о ситуации с уровнем РПЛ.
Фото: ПФК "Крылья Советов"