— Проблема в том, что нет усилений. Думаю, с таким составом "Сочи" большие задачи решать не может. Мы совсем не побеждаем. Сложно ли играть в команде, которая не ставит высоких целей?
— Конечно, тяжело. Но надо тренироваться и выигрывать.
Вчера, 16 сентября 2023 года, "Сочи" в гостях сыграл против московского "Спартака" в рамках матча восьмого тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 0:1 в пользу красно-белых. В настоящее время подопечные Дмитрия Хохлова имеют в собственном активе шесть баллов. Они располагаются на 12 месте в турнирной таблице РПЛ. В девятом туре "Сочи" на выезде сразится против самарских "Крыльев Советов". Данная игра состоится 23 сентября.
Источник: Sport24
Нобоа: с таким составом "Сочи" не может решать большие задачи
Полузащитник "Сочи" Кристиан Нобоа высказался о трансферной политике южан, которая мешает команде выигрывать.
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