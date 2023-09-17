Встреча прошла на стадионе "РЖД Арена" в Москве и завершилась со счетом 2:0 (0:0) в пользу гостей. На 85-й минуте боснийский полузащитник Иван Башич вывел "Оренбург" вперед. На 94-й минуте нападающий южноуральцев Дмитрий Воробьев удвоил счет, убежав в контратаку и отправив мяч в дальний от себя угол ворот.
Таким образом, "Локомотив" не забил в РПЛ впервые с ноября и не сумел обновить рекордную голевую серию в чемпионатах России. Прежде "железнодорожники" неизменно поражали ворота соперников в 22 матчах Премьер-Лиги с начала ноября 2022 года - включая 20 игр при нынешнем главном тренере команды Михаиле Галактионове. "Локомотив" не сумел обновить рекорд по продолжительности в истории РПЛ
Лучшие голевые серии в истории чемпионатов России:
22 – "Локомотив" (2022–2023)
22 – ЦСКА (2003)
21 – "Спартак" (1993)
20 – "Локомотив" (1994–1995)
20 – "Спартак" (1999–2000)
20 – "Спартак" (2008)
20 – "Зенит" (2011–2012)
Источник: Opta Sports
"Локомотив" не забил в РПЛ впервые с ноября 2022 года и не сумел обновить рекордную голевую серию в чемпионатах России
Московский "Локомотив" дома проиграл "Оренбургу" в заключительной игре 8-го тура чемпионата России.
Фото: ФК "Локомотив"