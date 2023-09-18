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Галактионов — о Сулейманове: он умеет создавать конкуренцию и может принести пользу "Локо" своими качествами

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался о нападающем команды Тимуре Сулейманове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Он на флажке. Российский игрок, который умеет создавать конкуренцию. У него свой набор качеств, которые могут приносить пользу команде", — сказал Галактионов.

Главный тренер железнодорожников особо отметил, что нападающий является воспитанником московской команды. Сулейманов вернулся в "Локомотив" в последний день трансферного окно, перейдя из "Пари НН" на правах аренды с обязательным выкупом при достижении определённых спортивных показателей.

Источник: "Спорт-Экспресс".


Галактионов Сулейманов Локомотив Зенит
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