"Мы видим сейчас в "Нижнем", какой Юран тренер. Держится на посту за счет того, что набирает очки с командой, а команда играет в футбол", — сказал Кухарчук.
Юран возглавил нижегородскую команду по ходу прошлого сезона, сохранив с ней место в элитном дивизионе страны через стыковые матчи. В нынешнем сезоне "Пари НН", набравший 11 очков, занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место после восьми туров.
Источник: "Известия".
Кухарчук: мы видим сейчас в "Нижнем", какой Юран тренер
Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
Фото: МК