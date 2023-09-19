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Кухарчук: мы видим сейчас в "Нижнем", какой Юран тренер

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Полузащитник "Пари НН" Илья Кухарчук высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
Фото: МК
"Мы видим сейчас в "Нижнем", какой Юран тренер. Держится на посту за счет того, что набирает очки с командой, а команда играет в футбол", — сказал Кухарчук.

Юран возглавил нижегородскую команду по ходу прошлого сезона, сохранив с ней место в элитном дивизионе страны через стыковые матчи. В нынешнем сезоне "Пари НН", набравший 11 очков, занимает в турнирной таблице чемпионата России девятое место после восьми туров.

Источник: "Известия".


Юран Кухарчук Нижний Новгород
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