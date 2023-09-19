— Необычная, странная игра. В первом тайме "Динамо" играло лучше. Забили гол, также у них были шансы увеличить преимущество. Во второй половине мы вышли лучше. Заслуживали ли мы победы? Не знаю, как сказать, у "Динамо" было больше шансов. Серия пенальти — определенная рулетка.
19 сентября 2023 года в Краснодаре был проведен очередной матч группового этапа пути РПЛ Кубка России. Там "Краснодар" сразился против московского "Динамо". В первом тайме гости сумели выйти вперед – этому поспособствовал Бителло. Хозяева, в свою очередь, восстановили равновесие на табло после перерыва. В их составе забитым мячом отличился Кади Боржес. При этом до истечения основного времени команды так и не смогли определить, кто же из них сильнее. А вот в серии пенальти победителем стал "Краснодар". Подопечные Владимира Ивича выиграли со счетом 4:2.
Источник: "Матч ТВ"
Наставник "Краснодара" Ивич: заслуживали ли мы победы? Не знаю, как сказать, у "Динамо" было больше шансов
Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич высказался о победе своей команды над московским "Динамо" (1:1, 4:2 по пен) в матче Кубка России.
Фото: ФК "Краснодар"