– Мы недовольны рядом эпизодов и хотим получить объяснения. Главный судья сказал, что удар Александрову нанесен в момент остановки игры, и поэтому пенальти нет. Но почему нет карточки – никто не объяснил. Получается, в момент остановки игры можно наносить удары соперникам? Если нет, то пусть ЭСК разберется и вынесет оценку. Для нас это важно. Мы будем защищать своих игроков, – цитирует Кондратова "Матч ТВ".
19 сентября "Пари Нижний Новгород" на своем поле потерпел разгромное поражение от московского "Спартака" со счетом 0:3. Два гола в ворота волжан "красно-белые" забили в компенсированное время благодаря усилиям нападающего Квинси Промеса, сделавшего 1+1. Благодаря этому результату команда Гильермо Абаскаля набрала 12 очков и досрочно обеспечила себе выход в следующую стадию Кубка России с 1-го места в квартете D. "Пари НН" замыкает таблицу группы, имея в активе 2 очка.
После финального свистка главный тренер "Пари НН" Сергей Юран раскритиковал решения рефери Евгения Буланова. Экс-судья ФИФА Сергей Лапочкин заявил, что арбитр Евгений Буланов должен был удалить защитника "Спартака" Никиту Чернова за удар в лицо футболиста "Пари НН" Виктора Александрова в матче Кубка России.
В ближайшем туре РПЛ "Спартак" примет "Динамо" в столичном дерби, которое пройдет 23 сентября на "Открытие Банк Арене", а "Пари Нижний Новгород" 24 сентября на своем поле встретится с "Оренбургом".
Глава совета директоров "Пари НН": получается, в момент остановки игры можно наносить удары соперникам?
Председатель совета директоров "Пари НН" Дмитрий Кондратов выразил недовольство решениями судьи Евгения Буланова в матче 4-го тура группы D Кубка России со "Спартаком" (0:3).
Фото: ФК "Спартак"