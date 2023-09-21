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Титов: Пруцев играет так, как раньше играли мы, но при этом у него мало игрового времени

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Бывший полузащитник "Спартака" Егор Титов высказался о хавбеке команды Даниле Пруцеве.
Фото: ФК "Спартак"
"Пруцев – это человек, который даёт скорость и объем, он играет вперёд. Раньше мы играли так постоянно. Нам даже угрожали: если не отдашь вперед, то сядешь на лавочку. Поэтому мы отдавали вперед и забегали за партнера. Пруцев как раз это делать умеет, но при этом не играет", — сказал Титов.

23-летний Пруцев в нынешнем сезоне принял участие в шести матчах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Его соглашение с московской командой рассчитано до лета 2026 года.

Младший брат Данила Егор Пруцев сейчас выступает за словенский клуб "Целе". Права на него принадлежат сербской "Црвене Звезде".

Источник: Metaratings.


Пруцев Спартак Титов
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