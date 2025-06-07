«Я считаю, что сегодня мы играли лучше и должны были побеждать. Мы хорошо играли. В плане уровня была хорошая игра и соперник тоже. Думаю, что Сербия была посильнее, чем Нигерия. Всё нормально. Ничего не произошло. В моменте с пропущенным голом поддержали Сафонова. Такое бывает. Никто из нигерийцев не удивил особо. Со сборной Беларуси хочется сыграть в классный футбол», — заявил Пальцев «Совспорту».
6 июня сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет — на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре — нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.
Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.
Пальцев: сборная России играла лучше и должна была побеждать. Сербия посильнее, чем Нигерия
Защитник сборной России Валентин Пальцев подвёл итоги товарищеского матча с Нигерией и сравнил африканцев со сборной Сербии.
Фото: РФС