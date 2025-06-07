«Вроде бы и моменты были, и подходы перспективные. Но все опять упиралось в исполнительское мастерство.
Очень полезный спарринг для наших футболистов. Они поняли, каково играть под постоянным давлением. Вы же видели, как растворился на поле Батраков. А он — один из самых ярких футболистов нашего чемпионата! Совсем незаметен был Антон Миранчук. Глушенков? Эпизодами что-то показывал, но от него ждут большего. Какой-то системной игры не продемонстрировал. Не вписался в рисунок. Не вел игру в атаке.
Больше остроты исходило с левого фланга. Удачно подключался вперед Круговой. Вот он сейчас лучший российский защитник», — заявил Орлов «СЭ».
6 июня сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет — на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре — нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.
Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.
Орлов — о матче с Нигерией: Батраков растворился, Глушенков не вписался в игру
Комментатор Геннадий Орлов поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными России и Нигерии (1:1), оценив действия Алексея Батракова и Максима Глушенкова.
Фото: РФС