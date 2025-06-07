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СМИ: "Зенит" может включить Вендела и €5 млн в сделку по Жерсону

Футбольный клуб «Зенит» рассматривает вариант обмена Маркуса Вендела на Жерсона с доплатой.
Фото: ФК "Фламенго"
По информации журналиста Пабло Руя «Зенит» планирует сделать «Фламенго» комбинированное предложение по полузащитнику Жерсону, включающее переход Вендела и доплату в размере €5 млн.

По данным источника, официального запроса клуб пока не направлял — сине-бело-голубые хотят сначала достичь договорённости с самим 28-летним игроком.

На данный момент рыночная стоимость Жерсона, согласно данным портала Transfermarkt, составляет 25 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до конца 2030 года.

В текущем сезоне бразильский футболист принял участие в 25 матчах, в которых забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи. На данный момент Жерсон является капитаном команды.

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