«Марко Николич покинет ЦСКА и возглавит АЕК? Ну, давайте думать, по какой причине. Факторов же много. Во-первых, греческий клуб выступает в европейских кубках. Наверное, это главная причина, которая может повлиять на уход серба. А то, что армейцы заняли третье место в РПЛ и выиграли Кубок России, увы, не позволяет участвовать в международных соревнованиях в следующем сезоне.
Готов ли сменить Николича в ЦСКА? Если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис. Считаю, что под руководством сильного тренера армейцы могут бороться за чемпионство с «Зенитом» и «Краснодаром». В команде много голодных до побед молодых игроков — Матвей Кисляк, Кирилл Глебов, Матвей Лукин. Нужно только точечное усиление», — отметил Кузнецов «РБ Спорт».
Дмитрий Кузнецов становился Серебряным призёр чемпионата СССР 1990 года и чемпионом СССР 1991 года в составе ЦСКА а также обладателем Кубка СССР 1990/1991. В сезоне 1991 года Кузнецов был капитаном команды и стал лучшим снайпером с 12 голами.
Марко Николич начал тренировать ЦСКА летом 2024 года. Для него это уже второй опыт работы с российскими клубами. До этого он более года возглавлял «Локомотив», где они завоевали Кубок России. В его послужном списке также значатся такие клубы, как «Партизан», «Видеотон», «Шабаб Аль-Ахли» и «Войводина».
Под руководством сербского специалиста ЦСКА занял третье место в сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги. Также вместе с ним армейцы завоевали Кубок России, победив в Суперфинале «Ростов».
Кузнецов — о замене Николича: если Гинер наберет, я брошу трубку и сразу приеду в офис
Экс-игрок ЦСКА и нынешний тренер команды 2DROTS Дмитрий Кузнецов прокомментировал слухи об уходе главного тренера армейцев Марко Николича.
Фото: ФК ЦСКА