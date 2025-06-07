«Вновь проявилась старая болезнь российского футбола. Два центральных защитника — Мелехин и Осипенко — медленные. Как нигериец легко убежал от Мелехина в первом тайме и выскочил один на один с Сафоновым! Ну что это такое?
Осипенко неплохо подключается в атаку, полезен на стандартах, может отдать проникающую передачу. Но вот что касается непосредственно оборонительных действий... Не знаю. Многовато фолит. Сегодня при желании арбитр мог ему и вторую желтую карточку показать. В общем, для игр на высоком уровне у нас должны быть более квалифицированные центральные защитники. А Карпин делает ставку на представителей «Ростова». Какое место заняли дончане в РПЛ? Восьмое? Ну вот вам и ответ», — отметил Орлов «СЭ».
6 июня сборная России в «Лужниках» сыграла вничью с национальной командой Нигерии в товарищеском матче со счетом 1:1. Команда Валерия Карпина открыла счет в первом тайме благодаря автоголу Семи Аджайи, однако гости смогли сравнять счет — на 71-й минуте встречи Матвей Сафонов отдал передачу, которую перехватил Толуваласе Арокодаре — нападающий нигерийцев отправил мяч в сетку и установил итоговый счет на табло.
Напомним, что до этой встречи национальная команда России одержала восемь сухих побед кряду. В последний раз сборная России пропускала гол в 2023 году в товарищеском матче с Кенией, который завершился со счетом 2:2.
Орлов: проявилась старая болезнь российского футбола. Два центральных защитника — Мелехин и Осипенко — медленные
Комментатор Геннадий Орлов назвал слабую оборону одной из главных проблем команды Карпина после ничьей с Нигерией.
Фото: РФС