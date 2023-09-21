Георгий Черданцев будет работать на столичном дерби между "Спартаком" и "Динамо", которое состоится на "Открытие Банк Арене" в субботу, 23 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по мск. Игру в прямом эфире будет транслировать федеральный телеканал "Матч ТВ". Вместе с Черданцевым встречу прокомментирует Александр Аксенов.
Константин Генич в паре с Петром Коптевым отработает игру между "Крыльями Советов" и "Сочи", Роман Трушечкин и Павел Богданов назначены на матч "Зенит" – "Локомотив". Роману Нагучеву доверена встреча между "Ростовом" и ЦСКА.
Все назначения комментаторов на матчи 9-го тура РПЛ:
23 сентября (суббота):
"Спартак" — "Динамо" — Черданцев, Аксенов
"Крылья Советов" — "Сочи" — Генич, Коптев
"Балтика" — "Ахмат" — Меламед, Денисов
24 сентября (воскресенье):
"Пари НН" — "Оренбург" — Журавель, Быков
"Зенит" — "Локомотив" — Трушечкин, Богданов
"Краснодар" — "Урал" — Моссаковский, Дерунец
"Ростов" — ЦСКА — Нагучев
25 сентября (понедельник):
"Факел" — "Рубин" — Шмельков, Будлянский
Черданцев прокомментирует дерби "Спартак" – "Динамо" и другие назначения комментаторов на матчи 9-го тура РПЛ
Телеканал "Матч ТВ" назначил комментаторов на матчи ближайшего тура чемпионата России, которые состоятся 23–25 сентября.
Фото: "Матч ТВ"