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Кечинов: для меня существует только один фаворит в чемпионской гонке — это "Зенит"

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Бывший футболист Валерий Кечинов назвал "Зенит" главным претендентом на победу в чемпионате России.
Фото: "Чемпионат"
"Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке — это "Зенит". Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход. Я думаю, что петербургский клуб идет по своему чемпионскому графику", — сказал Кечинов.

Кечинов отметил, что главное то, как играет "Зенит", усиления, которая команда сделала в летнее трансферное окно. Всё это позволяет называть действующего чемпиона России главным претендентом на очередную победу, даже с учётом не самого удачного старта. В восьми матчах РПЛ "Зенит" набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.

Источник: Betonmobile.


Кечинов Зенит
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