"Для меня пока существует только один фаворит в чемпионской гонке — это "Зенит". Команда на старте немного побуксовала, но сейчас набрала хороший ход. Я думаю, что петербургский клуб идет по своему чемпионскому графику", — сказал Кечинов.
Кечинов отметил, что главное то, как играет "Зенит", усиления, которая команда сделала в летнее трансферное окно. Всё это позволяет называть действующего чемпиона России главным претендентом на очередную победу, даже с учётом не самого удачного старта. В восьми матчах РПЛ "Зенит" набрал 17 очков и занимает в турнирной таблице второе место, отставая от лидирующего "Краснодара" на одно очко.
Источник: Betonmobile.
Кечинов: для меня существует только один фаворит в чемпионской гонке — это "Зенит"
Фото: "Чемпионат"