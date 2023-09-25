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Миронов — о своем голе ЦСКА: просто ударил, и повезло

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Полузащитник "Ростова" Алексей Миронов высказался о своём голе в ворота ЦСКА (3:3) в матче 9-го тура РПЛ.
Фото: Getty Images
"Просто ударил, и повезло. Когда?то должно было залететь. До этого бил достаточно и спрашивали: "Когда уже забьешь?" Вот залетело, чему я очень рад", — сказал Миронов.

Спортсмен отметил, что ему всегда говорят бить с дальних дистанций из-за хорошего удара. Миронов заметил, что он принял эти примечания, оценил обстановку в моменте с голом в ворота ЦСКА и решил пробить. Полузащитник сожалеет, что команда не удержала победу в этой встрече, учитывая, что ей удалось взять ситуацию под контроль после допуска ненужных ошибок.

Источник: "Матч ТВ".


Миронов ЦСКА Ростов
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