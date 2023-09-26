Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Уфа
16:30
ТорпедоНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Севилья
20:00
АльмерияНе начат
Мальорка
22:30
БарселонаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Ювентус
21:45
ЛеччеНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лилль
22:00
РеймсНе начат

Соболев: "Спартак" выиграл бы Лигу Европы в 2022 году. Нас дисквалифицировали грамотно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Форвард московского "Спартака" Александр Соболев заявил, что "красно-белые" выиграли бы Лигу Европы в 2022 году, если бы российские клубы не отстранили от выступления в соревнованиях под эгидой УЕФА и ФИФА.
Фото: ФК "Спартак"
– Тот "Спартак"… Мы бы выиграли Лигу Европы. Сейчас уже никто ничего не докажет, мы бы выиграли тогда. Нас дисквалифицировали грамотно. Как выступали бы сейчас в Лиге чемпионов, если бы пробились туда? Не знаю, мы сейчас там не играем. Если бы играли, посмотрели бы уже, – приводит слова 26-летнего уроженца Барнаула "РБ Спорт".

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили отечественные клубы и команды от участия в официальных международных турнирах из-за событий на Украине. Ранее "Спартак" вышел в 1/8 финала Лиги Европы-2021/22 с первого места в квартете, опередив в таблице итальянский "Наполи", английский "Лестер" и польскую "Легию". Соперником москвичей в плей-офф второго по значимости клубного турнира континента должен был стать немецкий "РБ Лейпциг", который вышел в четвертьфинал без борьбы из-за международного бана россиян.


Спартак Лига Европы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится